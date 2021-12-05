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В России придумали колбасу, снижающую сахар в крови

Колбасу, снижающую уровень сахара в крови, придумали в России и готовы запустить в производство осенью 2022 года. Об этом сообщил доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Андрей Гурин.

Фото: pexels.com

Партнерами проекта являются РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. «На их базе были разработаны рецептура и технология функционального продукта. Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия "Арфазетина" для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показала снижение уровня глюкозы в крови», - цитирует эксперта РИА Новости.

Андрей Гурин отметил, что производство могут запустить к концу осени при участии в проекте представителей мясоперерабатывающей отрасли — начать планируется с небольших партий, по 200 килограмм продукции в день, и постепенно наращивать объемы производства.

«Развитие рынка функциональных пищевых продуктов в России положительно скажется на улучшении здоровья и повышении качества жизни россиян. В частности, что касается нашего продукта, он будет востребован людьми с преддиабетом и диабетом 2 типа, а это 5,1 миллиона человек. За счет нашего продукта можно значительно снизить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения диабета 2 типа, например, препаратов "Глюкобай" или "Сиофор"», - сказал Андрей Гурин.

Он добавил, что цена на функциональную колбасу практически не будет отличаться от обычной вареной колбасы: стоимость 0,5 килограмма такой продукции составит от 300 до 400 рублей. Удержать стоимость на таком уровне удастся за счет того, что в качестве функциональной добавки вместо молочного сырья используется продукт переработки фасоли, заключил эксперт.