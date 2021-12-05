В России и мире

В России усовершенствуют работу погранпунктов, чтобы ускорить ввоз товаров в страну

Ряд пунктов пропуска через государственную границу России оборудуют дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о морском пункте пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции, об автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, а также об автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана.

Михаил Мишустин также подписал распоряжение, которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность. В 2022 году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощенной схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки таких закупок.