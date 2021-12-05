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Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине затянувшейся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ходом спецоперации РФ на Украине не достаточно ознакомлен, однако считает, что она затянулась, чего он не ожидал. Свое мнение он высказал в интервью информационному агентству Associated Press, видеофрагмент из интервью которого разместил Telegram-канал «Пул первого».

«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану у россиян, как они говорят <...>. Но я хочу еще раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась», - приводит слова Лукашенко ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.

19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил о начале следующей фазы специальной военной операции на Украине, направленной на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. 21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация «продолжается по плану».