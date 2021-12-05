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Природные пожары зафиксировали в 77 регионах России

Природные пожары зафиксировали в 77 регионах России, особый противопожарный режим введен в 46 субъектах РФ. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24».

«Пожары уже отмечены в 77 субъектах, это почти в каждом субъекте. А вот особый противопожарный режим введен в 46 субъектах Российской Федерации, считайте, что в половине всех субъектов РФ», - цитирует его РИА Новости.

На территории страны действуют 62 очага природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, отмечали в ведомстве.