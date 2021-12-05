В России и мире

Вина из Индии и Бразилии предложили поставлять в РФ

Импортеры вина начали расширять географию закупок. Как рассказал директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, ассортимент поставщика в последние месяцы увеличился за счет подписания новых контрактов с компаниями из СНГ и ближнего зарубежья.

«Далее товарная матрица продолжит расти в объеме. Это будет происходить благодаря активному поиску новых партнеров, в том числе за счет пула дружественных стран — Китая, Бразилии и Индии», — приводят слова Исаченкова «Известия».

Диверсификация портфеля позволит компании снизить возможные риски на случай сложностей с ввозом иностранной продукции, добавили в дистрибьюторе. В марте ЕС ограничил поставку напитков дороже 300 евро за бутылку, но этот запрет касается небольшого объема продукции. В основном это редкие вина и шампанское.

Luding group тоже ведет переговоры с производителями вина из Китая, а также из Турции; в ближайшее время дистрибьютор может принять решение об их поставках в РФ, сказал директор компании по маркетингу Андрей Ушаков. Все участники рынка стараются найти интересные вина по хорошей цене, поэтому бизнес рассматривает эти регионы — там выше вероятность найти что-то бюджетное, добавил он. Кроме того, поставщик увеличивает долю отечественных напитков.

«Мы совершенствуем свой ассортимент с учетом трендов. Уже отмечаем значительные успехи российских виноделен по всем направлениям: в качестве напитков, в маркетинге, в стабильности поставок и логистике. В ассортиментном портфеле Luding представлены крупные российские производители вин из Крыма и Кубани. Мы и раньше активно развивали российские вина в нашем портфеле, а теперь в условиях растущего спроса на них будет сделан сильный акцент, привлечены новые поставщики», — сказал Андрей Ушаков.