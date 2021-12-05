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День напитков отмечают 6 мая

День напитков - неофициальный праздник, который отмечает ежегодно 6 мая, иногда в США он называется Национальным днем напитков. Первые упоминания о празднике приходятся на 1921 год, правда тогда он был более известен как День газированных напитков в бутылках.

Как уточняет calend.ru, сейчас люди чаще стремятся к здоровому образу жизни, употреблению чистой воды и более полезных напитков, нежели сладкая газировка, поэтому и день постепенно стал праздником разных напитков.

Считается, что День напитков – хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым, полезным и вкусным рецептом, приготовить свой самый любимый напиток, и насладиться им в хорошей компании или наедине с собой.