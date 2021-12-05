В России и мире

Минюст признал иноагентами Моргенштерна, Соболь и Гозмана

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Алишера Моргенштерна, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства в пятницу. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина, передает ТАСС.

Ведомство включило в реестр СМИ-иноагентов бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, политических деятелей Леонида Гозмана, Владимира Милова, еще четыре физлица, а также правозащитную организацию «Апология».

В реестр также включены социолог и публицист Борис Кагарлицкий, общественный деятель Михаил Климарев, Наталья Баранова и Денис Константинов.

Минюст внес краснодарский центр современного искусства "Типография" в реестр НКО-иноагентов.

30 декабря 2020 года в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" были внесены изменения, предусматривающие новое понятие - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им, независимо от гражданства, может быть признано физическое лицо в случае, если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами РФ, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке таких видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).