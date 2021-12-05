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Роспотребнадзор назвал крайне низким риск завоза оспы обезьян

Вероятность завоза в Российскую Федерацию оспы обезьян крайне низка, принимаются меры для его предотвращения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остается крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства сообщило об обнаружении медицинскими властями Великобритании заражения человека оспой обезьян. Пациент недавно посетил Нигерию, власти предполагают, что он мог заразиться там.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отметили в Роспотребнадзоре. Его симптомы схожи с теми, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, «однако менее серьезны», уточнили в пресс-службе ведомства.

«После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов. Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%. В последние годы в Великобритании периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян», - сообщили в Роспотребнадзоре.