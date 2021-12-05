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Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в регионах

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 мая в проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

С докладами о текущей обстановке выступят временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян и губернаторы.

Как сообщалось ранее, последние техногенные пожары на территории Южной Сибири унесли жизни 12 человек. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Зампредседателя правительства высказалась за ужесточение ответственности за поджоги.

«Практически 100% случаев природных пожаров весной - по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнём. Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в две тысячи рублей. Безалаберное отношение к противопожарным нормам и преступные отжоги сухой травы могут привести к гибели людей и огромному урону и инфраструктуре, и лесному фонду. Эту ситуацию нужно переломить и ввести жесткую ответственность», - сказала Виктория Абрамченко на совещании, проводившемся в связи с обострившейся ситуацией с пожарами в Южной Сибири.