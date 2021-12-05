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В Шанхае закрыли метро из-за вспышки коронавируса в городе

В Шанхае закрыли метрополитен из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальную страницу подземки в соцсети Weibo. Согласно заявлению, две последние линии метро, шестая и шестнадцатая, прекратили работу 10 мая и до дальнейшего уведомления. Как отмечает «Лента.ру», шанхайский метрополитен занимает первое место в мире по протяженности — 831 километр, он насчитывает 20 линий и 508 станций.

С 28 марта из-за вспышки COVID-19 в Шанхае действует локдаун. В рамках политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в городе были закрыты все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Общественный транспорт Шанхая временно не работает, передвижение автомобилей возможно только по спецпропускам.

Однако в апреле главный эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая Ву Цзунью заявил, что население Шанхая утратило доверие к политике «нулевой терпимости» к коронавирусу. Несмотря на это, глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил о намерении властей Шанхая продолжать выбранный курс борьбы со вспышкой коронавируса.