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В России начался «губернаторопад»

Во вторник, 10 мая, практически одновременно стало известно об отставках двух российских губернаторов.

Как сообщает «Коммерсант», глава Томской области Сергей Жвачкин опубликовал на официальном сайте администрации региона и на своей официальной странице в соцсетях сообщение об уходе с поста губернатора.

«В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым»,— написал он.

Господин Жвачкин также вспомнил, что 17 марта исполнилось 10 лет его «губернаторства». «Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую ее и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло»,— добавил он.

Сергей Жвачкин отметил, что останется в Томске, где живут его родственники и друзья.

Сегодня же губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что покидает свой пост. Это решение он принял «в связи с приближением окончания срока полномочий».

Игорь Васильев рассказал, что продолжит работу «на федеральном уровне». Другие подробности он не привел. По его словам, его «просьбу работать на благо развития всей страны» поддержал президент Владимир Путин. «Желаю региону дальнейшего устойчивого развития и процветания!» — написал он в телеграм-канале.