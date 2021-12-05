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Белоруссия объявила о развертывании «сил спецопераций» на границе с Украиной

Начальник Генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что Украина нарастила на границе вооруженную группировку численностью до 20 тыс. человек и это требует реакции. «С целью обеспечения безопасности… на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях»,— пояснил Гулевич. Его заявление приводится в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Ранее сегодня, 10 мая, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объявил о начале второго этапа внезапной проверки войск. Первый этап стартовал 4 мая. Проверка войск, как поясняли представители вооруженных сил Белоруссии,— это ответ на учения НАТО.

На территориях Польши, Литвы и Латвии с 1 по 27 мая проводятся учения НАТО «Защитник Европы—2022». В них участвуют 18 тыс. военнослужащих более чем из 20 государств, в том числе США, передает «Коммерсант».

5 мая заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявлял, что из войск, участвующих в учениях, «в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении».

Виктор Гулевич сегодня сказал, что в рамках учений «Защитник Европы» ведется отработка «вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадка десанта, применение сил специальных операций».

Все это, по его словам, «не свидетельствует о миролюбивой направленности данных учений». «Исходя из этого, в вооруженных силах выработан целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам»,— добавил он.

По словам Виктора Гулевича, в рамках второго этапа внезапной проверки войск «на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы». «Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование»,— заявил Гулевич.