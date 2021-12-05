В России и мире

«Евровидение 2022» стартует в Италии

Во вторник, 10 мая, состоится первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение 2022». В этом году фестиваль проходит в Турине. Как сообщает «МК», церемония открытия состоялась во дворце Венария. На торжественное мероприятие приехали участники из сорока государств мира.

Напомним, что Россия не заявлена на конкурс, как страна-участница. Такое решение было принято советом европейского вещательного союза (EBU) еще в феврале.

Как ранее сообщало издание, впервые за многие годы в список фаворитов попала Великобритания, страна – вечный аутсайдер «Евровидения», с песней Space Man в исполнении Сэма Райдера, а также Испания с Chanel и номером SloMo. В пятерку фаворитов входят также Швеция (Корнелиа Якобс/ Hold Me Closer) и Украина (Kalush Orchestra/ Stefania).

Основная часть конкурса продлится до 14 мая.

Фото: mk.ru