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Умер первый президент Украины Кравчук

Скончался Леонид Кравчук, первый президент Украины. Об этом во вторник, 10 мая, сообщают иностранные и российские СМИ.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. С июля 2020 он занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В июне 2021 года перенес операцию на сердце, после которой находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как отмечает «Лента.ру», в сентябре прошлого года стало известно, что бывшего украинского лидера перевезли в реанимацию немецкой клиники.