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Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Как уточняет пресс-служба Кремля, глава государства провел рабочие встречи с каждым из новоиспеченных глав регионов.

Уточняется, что врио Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатором Кировской области – Александр Соколов, Рязанской области – Павел Малков, Саратовской области – Роман Бусаргин, Томской области – Владимир Мазур.

Как напоминает «Лента.ру», главы пяти регионов России ранее заявили о сложении полномочий. Губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Марий Эл сложили полномочия. О решении не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок заявил также губернатор Рязанской области. О принятом решении чиновники сообщили в своих социальных сетях.