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Илон Маск сообщил о приостановке сделки по Twitter

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который приобретает Twitter, сообщил о приостановке реализации сделки по покупке компании в связи с ожиданием подтверждения данных о числе фальшивых аккаунтов в одноименной социальной сети.

«Сделка (по приобретению - ред.) Twitter временно приостановлена в ожидании сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей», - приводит ТАСС сообщение предпринимателя.

Напомним, 25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск приобретет компанию за $44 млрд.