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Всероссийский день посадки леса отмечают 14 мая

«Всероссийские дни посадки леса» — ежегодная экологическая акция, организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства РФ. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 14 мая.

Как сообщает calend.ru, во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах идут субботники по посадке деревьев. Причем даты акции в разных регионах, в связи с различными погодными условиями, отличаются.

Всероссийский день посадки леса впервые отметили 14 мая 2011 года — именно 2011 год был провозглашен ООН Международным годом леса. По итогам акции в 2011 году было посажено почти 25 миллионов саженцев, общая площадь посадок составила более семи тысяч гектаров, а в мероприятии приняли участие более 200 тысяч добровольцев из 60 регионов. Эта экологическая инициатива подержало правительство РФ, и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно.

Официально мероприятия в рамках данной всероссийской акции проходят в течении месяца (в основном — это апрель-май). При этом учитываются погодные условия, и в некоторых регионах основные мероприятия в честь этого дня проводятся чуть раньше или позднее, в более подходящее для конкретной территории время.

Принять участие в этом деле может любой человек. Об акции широко сообщается в СМИ. Лесничества берут на себя определение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают посадочным материалом. Добровольцам выдается инвентарь, проводится инструктаж, как правильно посадить дерево.

На сегодняшний день, по данным организаторов, в акции принимают участие более 40 регионов России и 60 городов от Сибири до Чечни, к ней присоединились и многие экологические организации и движения. Это мероприятие призвано не только поддержать идею возрождения лесов, но и обратить внимание широкой общественности и представителей власти на экологическое воспитание и культуру поведения в лесах.

Напомним, что профессиональный праздник работников леса отмечается в третье воскресенье сентября.