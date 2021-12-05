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В возрасте 58 лет умер правозащитник Андрей Бабушкин

Умер член федерального Бюро партии «Яблоко», член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин. Ему было 58 лет. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Как в своем телеграм-канале сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов, Андрей Бабушкин скончался в ночь на 14 мая в реанимации.

Андрей Бабушкин родился в 1964 году в Московской области. Окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова. С 1990 по 1993 год был депутатом Моссовета. С 1991 по 1993 год — глава межведомственной комиссии Москвы по делам тюремных учреждений и профилактике правонарушений. С 1993 по 1995 год — директор Общества попечителей пенитенциарных учреждений. Организовал систему регулярной помощи нуждающимся детям, отбывающим наказание в воспитательно-трудовых колониях.

С 1996 Андрей Бабушкин возглавлял общественную правозащитную благотворительную организацию «Комитет "За гражданские права"». С 1996 по 2000 год был членом палаты по правам человека политического консультативного Совета при президенте РФ.

В 1999 году вступил в партию «Яблоко». Неоднократно избирался членом федерального Бюро партии, входил в руководящие органы московского регионального отделения. С 1999 был членом экспертно-консультативного Совета при уполномоченном по правам человека в РФ. С 2008 —депутат муниципального собрания района Отрадное (Москва).

С 2012 был членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель рабочей группы №10 по содействию деятельности ОНК и пенитенциарной реформе, вопросам профилактики правонарушений.

Андрей Бабушкин выиграл свыше двухсот уголовных и гражданских процессов в судах в интересах детей, молодежи, пенсионеров, добился освобождения из мест заключения многих невиновных. Был организатором нескольких кампаний по защите скверов и пойм рек в Северо-Восточном административном округе, благодаря которым удалось сохранить мета отдыха людей. Автор более 30 поправок, вошедших в действующее законодательство. Создатель и руководитель службы помощи детям – сиротам, усилиями которой были возвращены домой и в приюты более 500 беспризорных детей.