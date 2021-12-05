В России и мире

Ксению Собчак начали проверять на предмет иностранного финансирования

Общественник Александр Ионов заявил, что телеведущую Ксению Собчак и главного редактора ее новостного телеграм-канала проверяют на предмет иностранного финансирования, по итогам проверки их могут признать иностранными агентами. По словам Ионова, созданный им «Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства» уже ведет такую работу.

Ксения Собчак. Фото: Лилия Шарловская / «Московский Комсомолец»

«Если (иностранное - ред.) финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом», – приводит слова Ионова «Московский Комсомолец».

В телеграм-канале Собчак «Кровавая барыня» опубликовали комментарий по поводу данного заявления: «Друзья, ну сами себе-то хоть не врите. В деле об "иностранном финансировании" работает только правило "был бы человек, а статья найдется"».

Ранее Ионов требовал признания иноагентами ряда российских СМИ, которые в итоге и получили такой статус. В частности, после жалоб Ионова в Роскомнадзор и Генпрокуратуру в реестр СМИ-иноагентов попали «Медуза»* и «Важные истории»*.

* включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента