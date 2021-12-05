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Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения»

15.05.2022 09:00|Псков

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение». Результаты голосования были озвучены в ночь на 15 мая в Турине.

Коллектив получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей, победу обеспечил 631 балл, пишет ТАСС. Второе место заняла Великобритания, а третье — Испания.

Конкурс проходил в этом году под девизом «Звучание красоты» (The Sound of Beauty).

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на «Евровидении». На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации.

Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как РФ в мероприятии не участвует.

Теги: #Евровидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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