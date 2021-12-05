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Белоруссия продлила безвизовый въезд для жителей Литвы и Латвии до конца 2022 года

Белоруссия продлила безвизовый порядок въезда для жителей Литвы и Латвии до конца 2022 года при совершении краткосрочных поездок в республику. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Белоруссии.

«С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии», — говорится в сообщении.

В министерстве выразили уверенность, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.

«Такой конструктивный подход, основанный на интересах, прежде всего, простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе», — добавили в МИД Белоруссии.