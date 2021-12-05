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Латвия остановит железнодорожную перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты

Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты, поскольку соглашение об этом было принято до вступления Латвии в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщает министерство сообщения балтийской республики.

«Было принято решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что соглашение был подписано в 1994 году, до вступления Латвии в ЕС и НАТО, пишет РИА Новости.

«Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. С учетом этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Белоруссией на эти нормы не распространяется», - отмечает министерство.