В России и мире

В России выявили минимум заражений коронавирусом с апреля 2020 года

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе оказалось минимальным с апреля 2020 года. В стране выявили 32 627 заразившихся, что почти на 15% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Число умерших стало минимальным с августа 2020 года, пишет ТАСС. Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на этой неделе зарегистрировал 724 летальных исхода из-за инфекции, что примерно на 21% меньше показателя предшествующего аналогичного периода. Показатель летальности при этом не изменился и остался на отметке 2,07%.

Госпитализировали за последние семь дней 12 832 заболевших, следует из данных штаба. Это на 8% меньше, чем на прошлой неделе.

Число выздоравливающих продолжает сокращаться: если с 2 по 8 мая вылечились 54 680 человек, то с 9 по 15 мая - 43 781 (спад на 20%). Доля выздоровевших осталась на уровне 96,6% от общего количества заражений.