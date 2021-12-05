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Швеция приняла официальное решение вступить в НАТО

15.05.2022 18:41|Псков

Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Это следует из заявления правящей социал-демократической партии.

«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», — приводит РИА Новости сообщение партии.

Швеция в случае одобрения заявки на вступление в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, заявили в правящей партии.

Напомним, 15 мая Финляндия также приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.

Теги: #нато
Источник: Псковская Лента Новостей
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