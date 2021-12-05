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День биографов отмечают 16 мая

16 мая отмечается День биографов. Праздник установлен в честь годовщины первой встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. Мужчины увиделись в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Как уточняет calend.ru, англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины 18 века. Самым знаменитым его трудом стал «Толковый словарь английского языка», над которым Джонсон работал 9 лет.

Шотландцу Джеймсу Босуэллу, писателю и мемуаристу, после встречи с Джонсоном выпала честь на протяжении многих лет записывать беседы Джонсона, его остроумные высказывания и критические замечания. «Жизнь Сэмюэла Джонсона», по мнению многих литературных критиков, стала величайшей биографией на английском языке, популярной и читаемой и по сей день.

Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов — βίος — жизнь + γράφω — пишу. Другими словами, биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми.

Одним из первых биографов можно назвать древнегреческого философа Плутарха. Хорошо известно имя первого издателя и биографа А. С. Пушкина — П. В. Анненкова, имя биографа Л. Н. Толстого — П. И. Бирюкова. При этом имена многих выдающихся биографов забыты, но оставленные ими жизнеописания всегда будут литературным наследием любой страны и материалом для исследований.