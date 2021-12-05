В России и мире

Сайт российского магазина приложений подвергся Ddos-атаке в день запуска

Сайт отечественного магазина приложений NashStore, запущенного в понедельник в качестве альтернативы Google Play, работает с перебоями из-за мощной Ddos-атаки.

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справиться с этой проблемой», - цитирует «Интерфакс» сообщение в официальном телеграм-канале магазина.

Ранее АНО «Цифровые платформы» сообщило, что магазин приложений NashStore, разработанный для Android, теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. «Из него пользователи могут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. Он позволяет гражданам России и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений», - сообщили в пресс-службе АНО «Цифровые платформы».

Сейчас в NashStore добавили более 1 000 приложений, среди которых «Банки.ру», «Альфа-Банк», «РН-Карт» (топливная карта «Роснефть»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк» и другие. Пока в NashStore еще не доступна система оплаты за цифровые товары.

Ранее платежные системы Visa и Mastercard о прекращении работы в России, в связи с чем платежи в Google Play и App Store стали недоступны.