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В России и мире

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля

22.07.2022 09:33|ПсковКомментариев: 0

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 3:45 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации  работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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