В России и мире

Расширен перечень недружественных России территорий

Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Как сообщается на сайте кабмина, распоряжение об этом уже подписано.

Фото: телеграм-канал правительства РФ

В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации.

Распоряжение утверждено для реализации Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счёт «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

Ранее о расширении перечня недружественных РФ иностранных государств сообщалось в пятницу, 22 июля.