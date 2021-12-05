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Международный день заботы о себе отмечают 24 июля

Международный день заботы о себе отмечается 24 июля по инициативе одноименного фонда, который преследует цель максимально возможно разъяснить человечеству важность заботы о собственном здоровье.

Фото: санаторий «Хилово»

Как уточняет calend.ru, принцип самопомощи, о котором говорят инициаторы, строится на том, что сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Эта самопомощь может проявляться в разных аспектах: от просвещения и расширения собственных знаний о здоровье до перехода на принципы здорового образа жизни:

распорядок дня,

правильное питание,

здоровая физическая активность,

здоровый полноценный сон и отдых,

отказ от вредных привычек.

Забота человека о собственном здоровье – это не только забота о физическом, но и психологическом и эмоциональном состоянии.

Инициатива празднования 24 июля Международного дня заботы о себе нашла отклик не только в общественных и правозащитных организациях, но и в медицинской среде. Учредители праздника ставят перед собой и такие перспективные задачи, как получение праздником официального статуса. В этом направлении Международный Фонд заботы о себе (Великобритания) рассчитывает на поддержку ВОЗ и ООН, ведь аналитические данные указывают на то, что в большинстве стран почти половина людей в возрасте старше 18 лет испытывают те или иные проблемы со здоровьем.

Призывая сохранить собственное здоровье, организаторы праздника привлекают к его проведению медицинские учреждения, просветительские центры, спортивные организации. Традиционными 24 июля становятся мастер-классы по фитнесу, соревнования, выступления медицинских специалистов, медицинские осмотры, а также масса мероприятий, проводящихся через социальные сети.

В 2019 году Всемирная Организация Здравоохранения объявила месяц заботы о себе, который проводился с 24 июня по 26 июля.