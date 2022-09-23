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Международный день всеобщего доступа к информации отмечают 28 сентября

Международный день всеобщего доступа к информации – памятная дата, учреждённая ЮНЕСКО в 2015 году, – отмечается 28 сентября. Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году также включила эту дату в список своих международных дней.

Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной на период до 2030 года, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности, уточняет calend.ru. Этот принцип был провозглашён ещё во Всеобщей Декларации прав человека, 19 статья которой чётко гласит о том, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.

Информация — это власть, поэтому всеобщий доступ к информации является краеугольным камнем здорового, инклюзивного и построенного на знаниях общества.

Безусловным ограничителем в данном случае выступает лишь закон, который может вводить понятие государственной или военной тайны, а также ограничивать информацию и идеи в соответствии с нормами права. То есть содержание распространяемой информации не должно противоречить действующему законодательству.

К празднованию даты при участии ЮНЕСКО организуются различные мероприятия (форумы, конференции) с непременным участием представителей государств, являющихся членами ЮНЕСКО. На эти мероприятия приглашаются представители государственной власти, а также организаций гражданского общества, СМИ, которые совместными усилиями вырабатывают принципы более эффективной реализации закона о праве на информацию.

Кроме крупных мероприятий, проводимых ЮНЕСКО, в разных странах в конце сентября проводятся приуроченные к празднованию Международного дня всеобщего доступа к информации конференции, общественные мероприятия, семинары при содействии общественных организаций гражданского общества.

Также в последние годы ЮНЕСКО и ООН напоминают, что основное внимание необходимо уделять праву на информацию во время кризиса и преимуществам наличия конституционных, законодательных и/или политических гарантий для общественного доступа к информации для спасения жизней, укрепления доверия и оказания помощи в разработке устойчивой политики в течении кризиса COVID-19 и по его прошествии.

Задачи, преследуемые организаторами, – повышение информированности граждан об их праве на информацию, также напоминание представителям государственной власти о необходимости обеспечения законодательства в области права на информацию. ЮНЕСКО подчёркивает, что свободный доступ к информации способствует построению более открытого и эффективного общественного устройства, позволяет гражданам более широко владеть знаниями для полноценного участия в жизни общества и государства, препятствует коррумпированности властных структур, обеспечивает подотчётность правительств и органов местного самоуправления.

В свою очередь, грамотное владение и получение информации требует от общества определённого уровня знаний, умений и навыков, особенно с учётом перехода на цифровые технологии хранения и передачи информации. Только развитое общество способно реализовать своё право на свободный доступ к информации, так как её недостаточно получить. Она требует анализа и осмысления для того, чтобы быть использованной во благо. Общество и государство должно заботиться о том, чтобы научить своих граждан правильно искать, получать, анализировать и использовать информацию. Особую роль в реализации права граждан на информацию играют средства массовой информации. Наличие свободных независимых СМИ – также один из залогов успешности реализации права граждан на доступ к информации.