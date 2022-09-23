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Европейская Россия оказалась во власти чрезвычайно обширного вихря

Европейская Россия оказалась во власти чрезвычайно обширного вихря, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Едва успел уйти в Сибирь южный циклон – тот самый, который принёс дожди в Москву в конце минувшей недели, как Европа оказалась во власти нового, чрезвычайно обширного вихря. Во вторник в его зоне образовалась фронтальная волна – массив чрезвычайно мощной кучево-дождевой облачности», - говорится в прогнозе синоптиков.

По их словам, уже сегодня он накроет большую часть Русской равнины за исключением крайнего юга и северо-востока.

«Однако, вторжение циклона принесёт не только ливни. В европейской части страны ещё и заметно потеплеет. Вихрь забросит в нашу страну хорошо прогретые морские воздушные массы. Например, в субботу прохладная погода задержится только на севере Русской равнины», - добавили эксперты.

Напомним, вчера, 27 сентября, в Европейской России выпал первый снег.

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Ранее сообщалось, что бабьего лета, которое все ожидали застать в Псковской области, пока не было. В ближайшие 10-15 дней его наступление также не прогнозируется.