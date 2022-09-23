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В России и мире

Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за низкого спроса - Bloomberg

28.09.2022 11:00|ПсковКомментариев: 0

Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) отказывается от планов по увеличению производства новых моделей iPhone 14 из-за слабого спроса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg. 

Компания сообщила поставщикам, что больше не намерена настаивать на увеличении выпуска iPhone 14 на 6 млн смартфонов во втором полугодии текущего года, отметили собеседники агентства. Вместо этого Apple планирует произвести 90 млн смартфонов, почти столько же, сколько во втором полугодии предыдущего года и на уровне прогноза компании, обнародованного этим летом.

Apple обновила прогнозы производства в преддверии презентации iPhone 14. Некоторые из поставщиков компании готовились к росту заказов на девайсы на 7%, отмечает Bloomberg.

Но как оказалось в реальности, спрос на новые модели оказался ограниченным. Продажи iPhone в Китае, крупнейшем рынке смартфонов, снижаются в последнее время из-за экономического спада. Заказы iPhone 14 в стране в первые три месяца после поступления в продажу оказались на 11% меньше заказов iPhone 13 в тот же период прошлого года, согласно данным Jefferies.

Кроме того, глобальный спрос на электронику подавлен в этом году из-за высокой инфляции, опасений рецессии и перебоев в цепочках поставок. Рынок смартфонов в 2022 году, как ожидается, сократится на 6,5%, согласно прогнозу IDC.

Между тем источники отметили, что спрос на более дорогие модели iPhone 14 Pro в некоторых случаях выше спроса на стартовые версии. В связи с этим один из поставщиков компании планирует делать упор на производство смартфона из более дорогого сегмента.

Теги: #телефон #гаджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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