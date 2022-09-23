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Почти 60 тысяч россиян въехали в Финляндию с начала частичной мобилизации

С момента объявления в РФ частичной мобилизации в Финляндию из России въехало порядка 60 тысяч человек. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24» 30 сентября.

«За последнюю неделю, после объявленной у нас частичной мобилизации, количество въехавших в Финляндию значительно увеличилось. Въехало, по данным финских погранцов, около 60 тысяч человек, но из них процентов 80 - это по транзиту», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что эти люди отправились через Финляндию в другие европейские страны.

«Сколько из этого количества лиц, которые пытаются уклониться от частичной мобилизации, таких данных, естественно, быть не может. Но, по данным миграционной службы, за эту же прошедшую неделю, где-то около 100 человек, въехавших из Финляндии в Россию, обратились с заявлением о предоставлении убежища. Финны, как было объявлено, будут рассматривать эти заявления в общем порядке», - добавил посол.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.