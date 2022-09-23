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Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Крест и портрет Бориса Моисеева на церемонии захоронения. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание с артистом, на которое пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Сергей Пенкин, сообщает РИА Новости.

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Борис Моисеев похоронен на участке 21, рядом покоятся актеры Борис Клюев и Сергей Сосновский.

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Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова «Ясь и Янина». В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас». Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек», «Ангел».