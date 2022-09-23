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Штатную численность работников прокуратуры увеличили в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности штата прокуратуры России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить общую штатную численность органов прокуратуры РФ с 1 декабря 2019 года в количестве 51 263 единицы», - приводит текст документа РИА Новости.

Предыдущий указ президента предусматривал штатную численность в количестве 51 014 человек. Кроме того, в документе предписывается увеличить штат органов военной прокуратуры до 3 110 человек (ранее - 3102).

Указ также содержит поручение правительству РФ предусмотреть выделение средств из бюджета Генпрокуратуре РФ для его выполнения.