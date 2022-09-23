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В Западном военном округе Вооруженных сил РФ сменился командующий

Генерал-лейтенант Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ, ранее округом руководил генерал-полковник Александр Журавлев, следует из данных ЕГРЮЛ на 2 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками.

На сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему указан Журавлев, а Бердников — командующим 29-й общевойсковой армией.

Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, затем командовал группировкой российских войск в Сирии. В 1991 году он закончил Киевское суворовское военное училище. В 2020 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Журавлев — уроженец Тюменской области. В 2010 году был назначен командующим общевойсковой армией Приволожско-Уральского военного округа, в 2013-м — заместителем командующего войсками Центрального военного округа. С мая 2015 года — начальник штаба и первый замкомандующего войсками Южного военного округа.

В 2016–2018 годах командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии, с ноября 2017-го — командующий войсками Восточного военного округа.

Руководителем сил Западного военного округа Журавлев стал осенью 2018 года. В том же году указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание Героя России. За время службы военный был отмечен и другими государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалями этого же ордена первой и второй степени.

В мае, как сообщало Минобороны, Журавлев вручал награды военнослужащим за проявление мужества и героизма в ходе специальной военной операции на Украине.