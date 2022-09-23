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Московский некрофил выкопал из могилы тело женщины и попался полиции

Некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, задержали в Подмосковье, возбуждено уголовное дело.

Накануне в Орехово-Зуевском городском округе полицейские остановили для проверки автомобиль под управлением 29-летнего жителя Московской области рядом с местным кладбищем. В багажнике машины нашли тело женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина рассказал силовикам, что выкопать тело из могилы ему предложили на форуме в теневом сегменте Интернета. Сделать это нужно было, по его словам, для вступления с телом в половую связь», - рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (часть 1 статьи 244 УК РФ). Задержанный признался в содеянном.

По словам собеседника, из багажника также были изъяты кукла и лопата.