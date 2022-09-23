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Зарплату учителей и уборщиц сравнили в Совете Федерации

Около 67% педагогов на ставке получали зарплату ниже прожиточного минимума в 2020 году. Такие данные привела председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В преддверии Дня учителя сенатор рассказала, что делают парламентарии, чтобы изменить эту ситуацию.

«К сожалению, по данным исследования Минпросвещения, около 67% педагогов за 18-часовую ставку в 2020 году получали ниже прожиточного минимума в стране. Зачастую складывалась ситуация, когда учитель высшей категории за 18 часов получал меньше, чем уборщица», – цитирует председателя «Парламентская газета».

По ее словам, еще в 2020 году Совет Федерации обратился в правительство с просьбой установить по всей стране единые подходы к оплате труда педагогов. Есть методические рекомендации Минпросвещения, чтобы базовый оклад учителя составлял не менее 70% зарплаты, а стимулирующие надбавки — не более 30%

Сейчас новые подходы отрабатываются в шести регионах.

«Мы очень надеемся, что все пройдет удачно и этот опыт будет распространен на всю страну, а педагоги даже за ставку будут получать достойную зарплату», – заключила она.