В России и мире

В России упал спрос на крепкий алкоголь

Спрос на водку и другое спиртное за период с 15 августа по 15 сентября снизился на 15% по сравнению с показателем в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

В супермаркетах ситуация обстоит особым образом — если сравнивать продукцию российских и зарубежных производителей, то средняя цена иностранной бутылки упала с 439 до 420 рублей. Однако это всё равно значительно дороже отечественных крепких напитков, чья средняя цена варьируется в пределах 250 рублей.

«Доля иностранных брендов крепкого алкоголя незначительно, но подросла: с 14,1% до 15%. При этом продажи импортного рома, джина и коньяка упали на 9,5% в штуках и на 13,4% в деньгах», — говорится в исследовании.