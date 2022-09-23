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Сервис 2ГИС подвергся атаке хакеров

Сервисы 2ГИС могут быть временно недоступны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изображение: 2gis.ru

«На 2ГИС совершается сильная DDoS-атака, поэтому не работает 2gis.ru и часть сервисов в приложениях. Мы активно работаем над восстановлением сервисов, но пока не можем точно сообщить сроки — с такой сильной атакой столкнулись впервые», – отметили специалисты.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всем данным в телефонах пользователей.