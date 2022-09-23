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Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову увезли в больницу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована и находится в больнице.

Татьяна Тарасова. Фото: Зураб Джавахадзе / «Известия»

«Не было на съемках шоу "Ледниковый период" сегодня, ее увезли в больницу», - сообщает источник ТАСС.

По информации «Известий», у Тарасовой диагностирован синдром вертебробазилярной недостаточности. По предварительным данным, врачи приехали к ней на вызов накануне днем и пробыли с ней около часа. Тренер жаловалась на головные боли.

Тарасовой 75 лет, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре прошлого года тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.