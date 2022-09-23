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Стрельбу устроили в детском саду в Таиланде, погибли около 30 человек

Стрельбу устроили в детском саду в Таиланде. Погибли около 30 человек, в том числе дети, сообщают тайские СМИ.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Лентач»

По данным «Интерфакса», напавший начал стрелять в детском дошкольном учреждении в провинции Нонгбуалампху, а затем скрылся с места преступления на пикапе с номерами Бангкока. В настоящее время идет розыск нападавшего.

Некоторые СМИ отмечают, что нападавший - бывший сотрудник полиции. По данным РБК, огонь открыл бывший полицейский Панью Камраб, которого недавно уволили. Причиной отстранения от службы стали проблемы с наркотиками.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в одной из школ Ижевска. Погибли люди, в том числе учащиеся.