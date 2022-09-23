В России и мире

Психиатр перечислил тревожные симптомы для обращения к специалисту

Обращаться к психиатру следует тогда, когда человек почувствовал, что его ресурсы на исходе. Об этом рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

«Надо обратиться к врачу, когда вы понимаете, что все ваши психологические защитные механизмы исчерпали себя и вы никак не можете справиться со сложившейся ситуацией. И наконец, очень важным критерием болезненности вашего состояния, то есть необходимости идти к специалисту, является ситуация, когда оно достигло критического уровня. Настолько критического, что из-за этого вы перестаете справляться со своей работой, не можете наладить нормальные отношения с семьей, с друзьями, и возникает ощущение, близкое к потере смысла», — приводят слова врача «Известия».

По его оценке, среди психических отклонений чаще всего наблюдаются аффективный спектр, истерические реакции, тревожные расстройства.

«К сожалению, их очень много в молодежной среде», — отметил Шмилович.

При этом к психиатрам больше обращаются женщины, которые переживают за своих мужчин.

«Это естественно. Женская психика устроена таким образом, что очень большую роль играет материнский инстинкт», — добавил психиатр.