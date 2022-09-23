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В России и мире

Потомка псковского губернского комиссара переизбрали на пост президента Австрии

10.10.2022 08:31|ПсковКомментариев: 0

Действующий президент Австрии Александр Ван дер Беллен получил 54,6% без учета голосовавших по почте. Его уже поздравил с победой австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Фото: РИА Новости

Действующий президент Австрии, бывший лидер партии «Зеленая альтернатива» Александр Ван дер Беллен побеждает на выборах главы государства, передает телеканал Plus24 со ссылкой на официальные предварительные результаты голосования, которые вечером 9 октября в ходе брифинга объявил министр иностранных дел Герхард Карнер, пишет РБК.

Ван дер Беллен получает 54,6% голосов избирателей, его главный соперник — кандидат от Австрийской партии свободы (FPÖ) Вальтер Розенкранц — 19,1%. Результаты означают, что второго тура выборов не будет, отмечает телеканал и указывает, что результаты голосования по почте опубликуют 10 октября и они могут внести «небольшие изменения».

Президент Австрии избирается раз в шесть лет, один человек не может занимать этот пост более двух сроков.Александр  Ван дер Беллен является австрийским президентом с января 2017 года. 

Напомним, Александр ван дер Беллен является внуком и полным тезкой губернского комиссара Временного правительства, назначенного в Псков в 1917 году. В России деда нового австрийского президента звали Александр фон дер Беллен. Он значится в дворянской родословной книге, а вообще корни фон дер Белленов уходят в XVIII век и, насколько можно проследить, всегда были связаны с Псковом.

До Февральской революции Фон дер Беллен возглавлял Псковскую губернскую земскую управу, занимавшуюся вопросами местного самоуправления. С марта по июль 1917 года он руководил Псковской губернией по назначению Временного правительства, затем был освобожден от должности.

Документов, касающихся жизни и деятельности семьи Белленов в Псковской губернии, десятки. Это и протоколы земских собраний, и имущественные бумаги, например, страховка, и свидетельства о рождении. По мнению директора государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина, по крайней мере, до 1919 года Беллены находились в Псковской области, где у них были имения, затем эмигрировали на Запад вместе с семью детьми, среди которых был сын Александр, родившийся 8 октября 1898 года - отец нынешнего кандидата в президенты Австрии.

Теги: #выборы президента #президент #потомки
Источник: Псковская Лента Новостей
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