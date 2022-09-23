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СБУ объявила в розыск Медведева, Захарову и представителя Минобороны

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, представителя МИД РФ Марию Захарову и официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в розыск. Это следует из материалов базы данных МВД Украины.

На сайте МВД Украины опубликована информация о Дмитрии Медведеве как о «скрывающемся от досудебного расследования», указанная дата «исчезновения»: 1 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), пишет РИА Новости.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине.

Кроме того, на сайте МВД Украины опубликована информация о Марии Захаровой и Игоре Конашенкове как о «скрывающихся от досудебного расследования». Им также инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины.