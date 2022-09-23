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В Калининграде вооруженный человек вынес из банка полмиллиона рублей

Полицейские в Калининграде ищут грабителя, который вынес из отделения банка полмиллиона рублей, угрожая кассиру оружием. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«10 октября в отделении банка на улице Интернациональной в Калининграде неизвестный мужчина под угрозой применения оружия похитил у кассира более полумиллиона рублей», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.