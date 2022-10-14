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Саммит СНГ стартовал со встречи лидеров в узком составе

Заседание совета глав государств СНГ началось в Астане. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Открывая заседание, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что на рассмотрение лидеров стран СНГ «представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов сотрудничества».

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании. Во встрече в узком составе также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.