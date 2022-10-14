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Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом и 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом. Об этом он сообщил на саммите СНГ в узком составе.

«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом», - приводит его слова РИА Новости.

Лидеры СНГ поддержали предложение Путина объявить 2025 год годом борьбы с нацизмом.