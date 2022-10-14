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В ЛДПР прокомментировали петицию о канонизации Жириновского как пророка

Владимир Жириновский оказался героем своего времени, а его сторонники ищут способы его увековечения, заявили во фракции ЛДПР, комментируя петицию с просьбой причислить политика к лику святых.

Как передает РИА Новости, петиция с просьбой к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу причислить Жириновского к лику святых из-за его сбывающихся пророчеств появилась на Change.org.

«Владимир Жириновский оказался героем своего времени. Он уже получил в народе статус пророка современности. Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания. Мы в ЛДПР тоже прикладываем усилия, чтобы имя Владимира Вольфовича осталось в веках, например, в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже названа улица», - сообщили в пресс-службе фракции.