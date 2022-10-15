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В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью, - приводит РИА Новости сообщение. - Решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах».

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Напомним, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск